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今日 09:47 中國財經

人行續停逆回購 全周淨投放700億

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中國人民銀行連續第3日暫停逆回購。

人行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。

本周前兩日共進行700億元(人民幣‧下同)逆回購操作，後三日連續暫停。因本周無逆回購到期，據此計算，單周淨投放700億元。

人行公開市場周一時隔近一個半月後重啟逆回購操作，期限7天，操作規模500億元，中標利率下調20個基點至2.2%，是春節開市後兩個月內的第二次下調，較上一次10個基點的下調幅度翻倍，也是2015年6月以來最大單次降幅。

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