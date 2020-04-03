中國財經

新型冠狀病毒疫情肆虐，導致各國航空業陷入困境之際，海航集團旗下機場地勤公司Swissport International據報已聘請顧問，為其債務進行評估。

外電引述消息人士透露，Swissport International委任華利安(Houlihan Lokey)為財務顧問，其在考慮對16億歐羅(約134.48億港元)債務進行重組。

Swissport發言人表示，公司正在獲得幾個財務和法律顧問的支持，以幫助應對不同的情況。但他未有證實上述委任消息。