上證指數早段走軟，現跌2點，深成指則升7點。
上證指數現報2732點，跌2點或0.09%，最低見2719點，跌14點或0.53%，成交809.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9959點，升7點或0.08%，高見9993點，升41點或0.42%，成交1322.06億元。
滬深300指數報3672點，跌2點或0.07%；創業板指數報1872點，升7點或0.41%。
各板塊個別發展，石油、化工、房地產、煤炭、鋼鐵股靠穩；水泥股挫逾1%；有色金屬、金融、電力股偏軟。
今日 10:35 中國財經
上證指數早段走軟，現跌2點，深成指則升7點。
上證指數現報2732點，跌2點或0.09%，最低見2719點，跌14點或0.53%，成交809.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9959點，升7點或0.08%，高見9993點，升41點或0.42%，成交1322.06億元。
滬深300指數報3672點，跌2點或0.07%；創業板指數報1872點，升7點或0.41%。
各板塊個別發展，石油、化工、房地產、煤炭、鋼鐵股靠穩；水泥股挫逾1%；有色金屬、金融、電力股偏軟。
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