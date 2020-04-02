中國財經

上證指數早段走軟，現跌2點，深成指則升7點。

上證指數現報2732點，跌2點或0.09%，最低見2719點，跌14點或0.53%，成交809.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9959點，升7點或0.08%，高見9993點，升41點或0.42%，成交1322.06億元。

滬深300指數報3672點，跌2點或0.07%；創業板指數報1872點，升7點或0.41%。

各板塊個別發展，石油、化工、房地產、煤炭、鋼鐵股靠穩；水泥股挫逾1%；有色金屬、金融、電力股偏軟。