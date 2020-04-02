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世衞料確診人數幾日內超過百萬



世衞總幹事譚德塞稱，全球新冠肺炎確診人數幾日內或超過100萬，多於5萬人死亡。Worldometer統計，全球確診病例累積增至934656宗，死亡累積47181宗。美國新增25952人確診，累積214482宗，有5094人死亡。意大利再多4782人確診，累積增至110574宗，有13155人死。西班牙新增8195人確診，累積104118人，成為第3個數字超過10萬的國家。

美3月ADP私企職位三年首次下跌



ADP公布，美國3月私人企業職位減少2.7萬個，為2017年以來首次下滑，市場預期下降15萬。另外，ISM製造業指數3月跌至49.1，Markit製造業PMI降至48.5，兩項數據皆低於50，顯示製造業陷入收縮。

美股三大指數收市挫逾4% 道指跌近千點



疫情未受控，特朗普早前警告「未來兩周將非常痛苦」，加上數據顯示，美國有史以來最長的就業潮已於上月告終。美股道指早段插水近900點，其後收窄至只跌429點，但尾段沽壓再現，最多插水1132點，收市仍跌973點或4.44%，標指和納指同樣回吐4.41%。波音股價滑落12.36%，美國運通挫逾9%，摩通和高盛回軟超過6%。

歐股低收2.9% 滙控較香港收市再挫逾1%



泛歐Stoxx 600收市下滑2.9%。滙股(00005)及渣打(02888)應英國監管機構要求，叫停派息及回購計劃，滙控在倫敦股價挫9.5%，折合約39.5港元，比香港收市再跌1.1%，拖累歐洲銀行股急跌5.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財長努欽：聯儲局將推針對大眾的貸款項目，希望確保中端市場企業獲得流動性。

￭ 日圓兌美元尾段升0.36%。美元發揮避險作用，美滙指數漲0.37%；美元兌歐羅升0.63%。

￭ 紐約期金先升後跌0.3%，每盎斯收報1591.4美元。

￭ EIA美國原油庫存上周多1380萬桶，比預期高3倍。布蘭特期油收挫6.1%，紐約期油跌0.8%

￭ 因應疫情，歐洲足協無限期押後歐聯、歐霸及歐洲國家隊比賽。英國溫布頓網球賽今年取消。

￭ 日本要求所有入境者進行14天隔離。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報22610點，較昨日恒指收市低水476點。

￭ ADR港股比例指數報22562點，較港低523點。滙控ADR較港再挫2.44%，折合38.98港元。

￭ 甘肅銀行(02139)：若干股東將持有的H股質押予金融機構，該等股份被強制出售。

￭ 力寶(00226)預期，截至3月底年度，財務工具公平值淨虧不少於1億元。力寶華潤(00156)料同期財務工具公平值淨虧1億元。

￭ 權威金融(00397)主席、執董兼CEO蔡振忠以1.1億元，出售其持有的佔已發行股本約28.54%股權。