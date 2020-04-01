中國財經

A股午後維持造好，深成指續漲逾1%。

上證指數現報2760點，升10點或0.37%，最高見2773點，升23點或0.84%，成交1402.72億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10077點，漲115點或1.16%，高見10127點，漲164點或1.65%，成交2267.7億元。

滬深300指數報3714點，升28點或0.77%；創業板指數報1890點，升18點或0.98%。

各板塊個別發展，水泥股漲近2%；房地產、有色金屬股漲逾1%；化工、金融、煤炭、鋼鐵、電力股靠穩；石油股偏軟。