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因新冠肺炎疫情原因，華為副董事長兼財務總監孟晚舟引渡案延後。

據《中國日報》報道，加拿大卑詩省最高法院法官，與代表孟晚舟的律師及代表加拿大檢方的律師，在溫哥華就孟晚舟向美國引渡案舉行視頻會議。孟方律師David Martin表示，在疫情未結束前，如果要對孟宣布裁決，只有裁決結果對孟有利的情況下，孟才會出庭。

法官Heather Holmes表示，鑑於疫情期間隔離限制，短期內不會就此案涉及的是否符合美加兩國雙重犯罪原則公布裁決，並決定延至4月27日舉行另一次案件管理會議。