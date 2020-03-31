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今日 09:05 中國財經

中國3月製造業PMI回升至52 勝預期

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中國3月製造業活動回復擴張，國家統計局公布，3月，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至52，比上月回升16.3個百分點，遠高於市場預期。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為52.6、51.5和50.9，比上月回升16.3、16和16.8個百分點。

國統局表示，3月份，內地疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序穩步恢復，企業復工復產明顯加快。3月份PMI回升至臨界點以上，是2月份大幅下降後的反彈，更多反映的是一半以上的調查企業復工復產情況比上月有所改善，並不能代表中國經濟運行已恢復正常水平。

截至3月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較2月調查結果上升17.7個百分點。

從分類指數看，生產指數、新訂單指數和從業人員指數均升至臨界點之上，原材料庫存指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

生產指數升至54.1，比上月回升26.3個百分點，表明製造業生產量環比增長。新訂單指數升至52，比上月回升22.7個百分點，表明製造業市場需求有所回暖。

原材料庫存指數升至49，比上月回升15.1個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。

從業人員指數升至50.9，比上月回升19.1個百分點，表明製造業企業復工人數有所增加。

供應商配送時間指數為48.2，比上月回升16.1個百分點，表明製造業原材料供應商交貨仍然較慢。

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