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儲局經濟師料美國失業率或升至32%



聖路易斯聯儲銀行經濟師預測，新冠肺炎疫情可能最終導致4700萬美國人失去工作，失業率升至32%。

供求失衡憂慮升溫 紐油價格創18年低



憂慮疫情打擊石油需求，加上俄羅斯及沙地阿拉伯的增產行動未平息，紐約期油曾插10.4%，失守20美元關，收市仍跌6.6%；布蘭特期油曾瀉13.16%，收市挫8.7%。

意大利確診累積逾10萬 超過1.1萬人不治



全球確診新冠肺炎累積增至753367人，36273人死亡；其中，意大利累積逾10萬人確診，超過1.1萬人病死。美國確診個案累積至146027宗。

道指收市漲近700點 紐油插逾6%



受美國巨額刺激經濟方案沖喜，加上有藥廠稱將測試新冠肺炎疫苗，強生與默克股價抽高逾7%至8%，帶動美股三大指數周一收市齊漲逾3%；道指一度升741點，收市仍漲690點或3.19%，標指及納指分別高收3.35%及3.62%。

外圍焦點簡訊

￭ 穆迪下調總值6.6萬億美元的美國非金融企業債務評級展望，由穩定降為負面。

￭ 美滙指數尾段升0.67%，至99.02。歐羅兌美元回落0.89%；英鎊在惠譽下調主權債信用評級後，曾挫逾1%，美市尾段仍跌0.25%。

￭ 紐約期金跌0.7%，每盎斯收報1643.2美元。

￭ 疫情令業務陷停頓，加航本周起臨時解僱1.5萬名僱員。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市升1.28%；英股高收0.97%，法股及德股分別倒升0.62%及1.9%。

農行去年多賺4.6% 不良貸款率降



農行(01288)全年盈利增長4.59%，末期息18.19分人民幣。期內淨利息收入升1.91%，手續費及佣金淨收入增11.24%。於去年底不良貸款率1.4%，較2018年底跌0.19個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市4月期指收報23394點，較昨日恒指收市高水219點。

￭ ADR港股比例指數報23456點，較港收市高280點。

￭ 民行(01988)全年盈利增長6.94%，末期息37分人民幣。於去年底不良貸款率1.56%，較2018年底跌0.2個百分點。

￭ 廣州農商行(01551)全年盈利增長15.23%，末期息20分人民幣。

￭ 渣打集團(02888)據報通知僱員，未來兩個月暫停所有招聘，暗示或削花紅。

￭ 中再保(01508)全年盈利增長62.19%，末期息4.4分人民幣。

￭ 永利澳門(01128)全年盈利跌19.03%，不派末期息。

￭ 復星醫藥(02196)全年盈利增長22.66%，末期息39分人民幣。

￭ 中車(01766)全年盈利增長4.33%，末期息15分人民幣。

￭ 中鐵(00390)全年盈利增長37.68%，末期息16.9分人民幣。

￭ 中鐵建(01186)全年盈利增長12.61%，末期息21分人民幣。

￭ 中聯重科(01157)全年盈利增長1.16倍，不派末期息。

￭ 南航(01055)全年溢利按年跌8.81%，不派息。

￭ 大唐發電(00991)全年盈利跌20.01%，末期息6.5分人民幣。