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吉利:今年推6款新車 不會下調銷售目標

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吉利汽車(00175)執董安聰慧表示，雖然內地汽車市場進入存量市場，加上面對新型冠狀病毒肺炎的衝擊，汽車行業面臨挑戰，但車市長期向好的趨勢不變，而吉利今年進入「產品大年」，將推出6款新車，包括3款為吉利品牌、2款為領克品牌及1款為幾何品牌，並稱不會下調今年141萬的銷售目標，亦不會裁員、減薪及延期支付，集團全球化、與富豪汽車合併重組的步伐不會因疫情而放慢。

吉利行政總裁桂生悅補充，目前已就重組合併聘請了所有顧問，並正研究合併計劃，認為合併之後，可以分享富豪汽車的自動駕駛技術、提升雙方研發能力及速度，提升品牌價值及國際化能力，降低兩家公司關聯交易及同業競爭的風險。他續稱，假如雙方合併重組失敗，而富豪汽車又獨立上市，以上效益便不會存在。

吉利副主席李東輝指出，去年吉利研發費用達54億元(人民幣‧下同)，佔銷售費用約5.6%，與過往5年平均約5.4%的水平相若，主要用作發展平台技術、新車型，以及網聯化、智能化等能力。

李東輝續稱，未來吉利將逐步降低研發投入，預計今年研發費用約45億元。此外，現階段要管理好現金流、成本及投資，去年資本支出約76億元，料今年將降至68億元，並希望在銷售、管理費用上按年可降低一成或以上。

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