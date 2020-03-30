中國財經

A股午後持續下跌。

上證指數現報2735點，挫37點或1.34%，最低見2723點，挫49點或1.77%，成交1614.58億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9862點，挫247點或2.44%，低見9791點，挫318點或3.15%，成交2518.79億元。

滬深300指數報3654點，挫55點或1.48%；創業板指數報18489點，挫54點或2.86%。

各板塊幾乎全線走低，有色金屬、化工、石油股挫逾3%；鋼鐵、房地產股挫逾2%；電力、煤炭、金融、水泥股跌逾1%；農林牧漁股升逾1%。