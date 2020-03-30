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今日 09:37 中國財經

A股低開逾1% 深成指失守萬點

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新型冠狀病毒疫情持續擴大，美國情況尤為嚴峻，內地股市低開逾1%，深成指失守1萬點大關。

上證指數開市報2739點，挫32點或1.17%；現報2732點，挫39點或1.42%。

深成指開市報9953點，挫156點或1.55%；現報9895點，挫214點或2.12%。

滬深300指數開市報3657點，挫52點或1.42%；創業板指數開市報1875點，挫28點或1.5%。

各板塊幾乎全線向下，有色金屬、水泥、化工、房地產、煤炭、金融、石油、鋼鐵股挫逾1%；電力股偏軟；僅得醫療器械股靠穩。

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