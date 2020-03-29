今日 14:50
中國財經
順豐控股(002352.SZ)最新發佈的投資者關係活動記錄表表示，對於順豐來講，本次疫情對公司TO C業務(即對客)有正面影響，比如疫情刺激個人防護用品、生活必需品、電商直播銷售的需求。
確診暴升 禁逾4人聚集防播毒
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確診女警抽血拒戴口罩 累兩醫護隔離
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張建宗:疫情社區大型爆發威脅極大
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黃埔花園高層三房1060萬轉手
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區內家庭3萬租迎海四房
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西灣河筲箕灣道地舖叫價4200萬
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意大利破萬人染疫亡 孔特加碼撥款助國民
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