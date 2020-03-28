即巿股評 港股直擊 中國財經

美國首次申領失業救濟人數截至3月21日的一周勁飆到328.3萬人，較金融海嘯時期的前高位多近4倍，為歷史寫下新一頁。然而，由於失業者急增屬意料之中，加上國會參議院投票通過2萬億美元紓困計劃，G20又表明準備「泵水」5萬億美元應付新冠肺炎疫情，美股周四(26日)續升，道指3天累漲21.3%。

隨着美國聯儲局及各國央行連環出招，對沖「美元荒」流動性危機的效果逐漸浮現，美滙指數回調至100之下，新興市場走資壓力得以緩解，內地股市亦乘機反彈。

值得留意的是，新冠肺炎於內地爆發後，A股走勢未算惡劣，且較新興市場為佳。MSCI中國指數在本輪熊市中，雖然一度急挫逾兩成，回落到2018年底位置，但已遠遠跑贏曾錄得近四成跌幅、重返2009年水平的MSCI新興市場(中國除外)指數。

附【圖】所見，2020年初迄今，MSCI中國指數對MSCI新興市場(中國除外)指數比率顯著上揚，由2019年底的160.37攀至205.4，反映內地股市受疫情的負面衝擊相對其他新興市場為細，箇中原因之一，是美元作祟。

美滙指數從2019年底的96.39反覆升抵3月20日高峰102.99， 漲幅近7%。美元強勢對新興市場產生巨大破壞力，特別是依靠出口原材料的國家，貨幣慘跌、股市重挫，「股滙雙殺」的戲碼不停上演。南非蘭特、巴西雷亞爾及墨西哥披索兌美元均於3月份下滑至紀錄新低，澳元和紐元弱勢也是前所未遇，年內曾貶值約兩成，可見「強美元」對其他國家經濟的禍害。

過去20年，美滙指數與MSCI新興市場（中國除外）指數走勢此起彼落，關連系數(correlation ratio)達負0.67，即美元升值，該MSCI指數普遍偏弱。相比之下，MSCI中國指數與美滙指數的關連系數僅為負0.42，因敏感度較低，受強美元打擊相對細。

另一方面，俄羅斯和以沙地為首的OPEC就額外減產談判破裂掀起價格戰，引致期油價格暴瀉至逾18年低位，某程度上亦是中國所樂見。據統計，2019年內地從國際進口石油約5億噸，屬全球最多，對外依存度高達72%。油價回落，間接令企業營運成本下降，效果形同減稅，有利中國這個耗油大國。

新冠肺炎在中國以外地區持續肆虐，根據大華銀行最新發表的2020年第二季度展望報告，預期內地慢慢擺脫因疫情造成的影響，假設沒有第二波爆發，下半年將出現由消費推動的經濟反彈。於2019年，內地消費對經濟增長貢獻率約57.8%，拉動GDP大概3.5個百分點，連續6年成為經濟火車頭。油價偏低有助緩和入口通脹壓力，也有利刺激內需，若配合積極鼓勵基建等固定投資，即使外貿不振，中國經濟表現相信仍能跑贏其他新興市場。

信報投資研究部

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