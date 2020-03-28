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美國新冠病毒確診人數超過10萬



路透統計，美國確診新冠病毒個案累積至逾10萬宗，數字在3天內倍增，人數多過意大利的86498人，以及中國的81340人。意大利再有919人死亡，累積9134人，遠高過其他國家。

IMF總幹事:全球經濟正處於衰退



IMF總幹事格奧爾基耶娃表示，受疫情拖累，全球經濟處於衰退，疫情危機之大從未見過。

特朗普簽署法案 2萬億救市計劃正式啟動



特朗普正式簽署總值逾2萬億美元的刺激經濟法案。另外，他簽署命令，引用《國防生產法》促通用汽車製造更多醫療呼吸機。

道指收市挫逾900點 本周仍漲超過一成



疫情持續加上經濟陷衰退，美股道指周五低開653點，早段曾挫1082點；尾段救市措施獲通過的消息，推動道指曾收窄跌幅至224點；其後沽壓再現，收市仍挫915點或4.06%。標指回吐3.37%。納指都跌3.79%。波音股價挫10.27%，雪佛龍倒退9.95%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國密歇根大學3月消費信心指數終值跌至3年新低89.1，按月降11.9，是2008年金融海嘯以來最大跌幅。

￭ 美滙指數尾段插0.97%，日圓兌美元漲1.47%，英鎊上揚2.08%，歐羅都攀升0.97%。加拿大央行再減息，並宣布買債放水，加拿大兌美元曾挫0.96%。

￭ 紐約期金跌1.6%，每盎斯收報1625美元。

￭ 紐約期油收市挫4.8%，每桶報21.51美元；布蘭特期油跌5.4%。

￭ 加拿大央行緊急減息半厘，政府則加碼救經濟，規模2000億加元。

￭ 英國首相約翰遜確診感染肺炎，英國股市跌逾5%，德股和法股分別下滑3.68%及4.23%。衞生大臣夏國賢亦確診。

￭ 泛歐Stoxx 600收市下滑3.26%。英國股市跌5.25%，德國跌3.68%；法國跌4.23%。

￭ 高盛獲中證監核准增持高盛高華至51%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23082點，較昨日恒指收市低水402點。

￭ ADR港股比例指數報22951點，較香港收市低532點。

￭ 中興(00763)去年淨利潤51.48億人民幣，末期息20分人民幣。

￭ 鞍鋼(00347)全年盈利跌77.53%，末期息5.7分人民幣。

￭ 招商證券(06099)全年盈利增長64.57%，不派末期息。

￭ 廣發証券(01776)全年盈利增長75.32%，末期息35分人民幣。

￭ 光大證券(06178)全年淨利潤按年升4.5倍，末期息3.7分人民幣。

￭ 思捷環球(00330)旗下6間歐洲附屬申請啟動財產保護程序。

￭ 盛京銀行(02066)全年盈利按年增長6.13%，不派末期息。

￭ 豐德麗(00571)中期虧損擴至5.27億元，不派中期息；麗豐(01125)中期轉虧損4.42億元，不派中期息。

￭ 安樂工程(01977)全年盈利跌23.05%，末期息5.07仙。