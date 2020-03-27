中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升32點子，中段一度升穿7.06，高見7.0581。

人民幣兌美元在岸價收報7.0928，較上日下午4時30分收報7.096，升32點子或0.05%；較晚上11時30分最後成交價7.07，走弱228點子。

離岸價(CNH)早段曾升破7.09，高見7.0814，截至香港時間下午5時37分，離岸價報7.1116，在岸價報7.0927。

官方今日開出的中間價報7.0427，較上日的7.0692，升265點子或0.37%，創3月18日以來新高，並且連續3日上升。

交易員指出，美國上周首次申領失業救濟人數暴增，美元承壓下破100關口，且今日中間價繼續強於預期，人民幣早段高開逾300點後反覆走升，不過午後購滙客盤湧出收窄大部分升幅；短期滙價或延續寬幅上落。

另有交易員認為，臨近月底疊加季末，估計仍有購滙客盤需消化，而且境內美元流動性仍緊張，料對人民幣造成一定貶值壓力；中國經濟數據將陸續公布，今日公布的首兩個月工業企業利潤大幅下滑，已表明疫情對中國經濟衝擊嚴重，人民幣並不具備大幅升值的基礎。

國家統計局公布，今年首兩月，全國規模以上工業企業實現利潤4107億元(人民幣‧下同)，按年下跌38.3%。