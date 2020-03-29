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2020年3月27日 中國財經

滬指午後續向好 水泥股升逾2%

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上證指數午後維持造好。

上證指數現報2790點，升25點或0.94%，最高見2805點，升40點或1.47%，成交1622.19億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10201點，升46點或0.46%，高見10310點，升155點或1.53%，成交2431.59億元。

滬深300指數報3735點，升37點或1.02%；創業板指數報1919點，跌7點或0.39%。

各板塊幾乎全線向上，水泥股升逾2%；鋼鐵、房地產、金融、電力、石油股升逾1%；化工、有色金屬股靠穩；煤炭股偏軟。

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