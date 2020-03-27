熱門：

今日 10:02 中國財經

肺疫衝擊 中國首兩月工業企業利潤大跌38%

放大圖片

新冠肺炎疫情對企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤顯著下跌。國家統計局公布，今年首兩月，全國規模以上工業企業實現利潤4107.0億元(人民幣‧下同)，按年下跌38.3%。

規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤1465.4億元，按年下降32.9%；股份制企業實現利潤3158.8億元，下跌33.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤796.3億元，大跌53.6%；私營企業實現利潤1208.3億元，下跌36.6%。

絕大多數行業利潤下降，首兩月，41個工業大類行業中，37個行業利潤下降，其中，電子、汽車、電氣機械、化工等重點行業利潤分別大跌87%、79.6%、68.2%和66.4%。

國統局工業司副司長張衛華表示，為有效防控疫情蔓延，今年全國春節假期延長3天，20多個地區推遲10天開工復產，企業正常生產時間普遍大幅壓縮，同時2月份復工復產企業受各種因素制約，生產水平尚未恢復正常，導致企業生產銷售均出現明顯下降。

他稱，當前，國內疫情已得到有效控制，復工復產達產進度逐日加快，經濟社會秩序正在有序恢復。下階段，隨着全國上下繼續深入貫徹黨中央關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展的各項決策部署，企業復工復產進程加快，疫情造成的短期衝擊將逐步緩解，工業企業效益狀況將得到有效改善。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads