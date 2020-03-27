中國財經

新冠肺炎疫情對企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤顯著下跌。國家統計局公布，今年首兩月，全國規模以上工業企業實現利潤4107.0億元(人民幣‧下同)，按年下跌38.3%。

規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤1465.4億元，按年下降32.9%；股份制企業實現利潤3158.8億元，下跌33.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤796.3億元，大跌53.6%；私營企業實現利潤1208.3億元，下跌36.6%。

絕大多數行業利潤下降，首兩月，41個工業大類行業中，37個行業利潤下降，其中，電子、汽車、電氣機械、化工等重點行業利潤分別大跌87%、79.6%、68.2%和66.4%。

國統局工業司副司長張衛華表示，為有效防控疫情蔓延，今年全國春節假期延長3天，20多個地區推遲10天開工復產，企業正常生產時間普遍大幅壓縮，同時2月份復工復產企業受各種因素制約，生產水平尚未恢復正常，導致企業生產銷售均出現明顯下降。

他稱，當前，國內疫情已得到有效控制，復工復產達產進度逐日加快，經濟社會秩序正在有序恢復。下階段，隨着全國上下繼續深入貫徹黨中央關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展的各項決策部署，企業復工復產進程加快，疫情造成的短期衝擊將逐步緩解，工業企業效益狀況將得到有效改善。