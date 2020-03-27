中國財經

美股道指過去三日累漲逾兩成，A股跟隨高開逾1%。

上證指數開市報2792點，漲28點或1.02%；現報2788點，升23點或0.85%。

深成指開市報10300點，漲145點或1.43%；現報10271點，漲116點或1.15%。

滬深300指數開市報3746點，漲48點或1.31%；創業板指數開市報1955點，漲28點或1.48%。

各板塊幾乎全線走高，半新股漲逾3%；化工、石油、金融、房地產、水泥股漲逾1%；電力、有色金屬、鋼鐵、煤炭股靠穩。