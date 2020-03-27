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美國逾8.1萬宗確診 超過中國和意大利全球居首



路透統計，美國至少81378人確診新冠病毒，超越中國及意大利，成為全球最多確診國家。意大利則新增確診6153人，總數增至80539人。

鮑威爾:聯儲局彈藥尚未耗盡



聯儲局主席鮑威爾稱，沒打算用盡救市彈藥，仍有政策空間，借貸方面的彈藥還沒有用盡。局方資產負債表規模則首度突破5萬億美元。他認為，經濟可能陷衰退，但當前情況並非典型的經濟下行。

道指收市飆逾1300點 三日累漲兩成 1931年以來最佳



美國首次申領失業救濟人數飆至歷來最多，不過，市場憧憬國會通過2萬億美元振興經濟方案，加上鮑威爾的言論利好，美股道指曾飆1394點，收市仍升1351點或6.38%。標指及納指分別上揚6.24%及5.60%。道指三日累計升逾兩成，創1931年以來最大三日累計升幅。波音股價抽高13.75%，雪佛龍攀升10.26%。

內地暫停持有效中國簽證和居留許可外國人入境



新冠肺炎疫情全球快速蔓延，內地本周六(28日)零時起，暫停持有效中國簽證、居留許可的外國人入境。

外圍焦點簡訊

￭ 美國民主黨眾議院議長佩洛西預期，周五將大比數通過2萬億美元刺激經濟法案，暗示或再派錢。

￭ 美國去年第四季GDP按季年率終值增長2.1%，符預期。首次申請失業救濟有328.3萬人，創紀錄新高，按周增加300.1萬人。2月商品貿易逆差初值降低至599億元，預期634億元。

￭ 美國通用汽車(GM)臨時削減6.9萬僱員月薪兩成。

￭ 美滙指數曾跌至99.24，尾段報99.34，仍挫1.70%。美元兌歐羅下滑1.45%，兌日圓挫1.57%。

￭ 紐約期金收市1.1%，每盎斯報1651.2美元。

￭ 美國叫停購買戰略石油，因撥款未獲國會確認。紐約期油價格曾插8.61%，收市仍下滑7.7%。布蘭特期油跌3.8%。

￭ 歐股由跌2.34%，收市轉升2.55%，英法德市場漲幅介乎1.28%至2.51%。

￭ 英國援助失去工作的自僱人士，上限2500英鎊。

￭ 德國戴姆勒據報洽商最少100億歐羅備用信貸額度。

￭ G20特別峰會公報顯示，將啟動5萬億美元經濟計劃以抗疫。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24020點，較昨日恒指收市高水668點。

￭ ADR港股比例指數報24006點，較港收市高654點。

￭ 中信銀行(00998)全年盈利增7.87%，末期息23.9分人民幣。

￭ 中電(02380)全年利潤增16.94%，末期息13分人民幣。

￭ 晉商銀行(02558)全年盈利增13.2%，末期息11分人民幣。

￭ 信銀國際全年盈利跌6.58%。

￭ 中鋁(02600)全年盈利增20.29%，不派末期息。

￭ 海通證券(06837)全年純利增82.75%，不派息。

￭ 首都機場(00694)全年盈利跌15.76%，末期息15.33分人民幣。

￭ 青島港(06198)全年盈利增5.47%，末期息20.03分人民幣。

￭ 濰柴(02338)全年盈利按年增5.17%，末期息13.6分。

￭ 世紀城市(00355)全年盈利增0.06%，末期息0.65仙。富豪酒店(00078)全年盈利跌17%，末期息6仙。百利保(00617)全年盈利減少11.96%，末期息3仙。

￭ 政府周四再派兩班包機往湖北接載滯留港人，共有277名港人回港。

￭ 上周五起至周四晚9時，498名旅客轉送臨時檢測中心，498人測試結果為陰性。另外，累計54人違反檢疫令被送到禁閉檢疫中心。