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潤地:有信心達成全年銷售目標

華潤置地(01109)管理層表示，今年可供銷售貨值約5000億元(人民幣．下同)，有信心達成全年銷售目標2620億元(相當於銷售比率52.4%)，會維持以行業銷售前10名為目標。買地方面會量入為出，視乎經營現金流、市場機會及風險來看待買地機會，沒有明確買地預算。

該公司綜合毛利潤率37.9%，下降5.5個百分點。其中，開發物業毛利率由42.9%降至36.5%；投資物業毛利率由65.9%升至66.5%。管理層認為，行業毛利率下降趨勢明顯，但公司有信心可維持具行業競爭力的毛利率水平，預期今年毛利率可維持30%至35%。

有傳潤地計劃今年分拆物業管理業務上市，集資約5億美元。管理層回應稱，有大策略在推進中，會正常推進上市進程。

談及疫情影響，管理層指出，除武漢外，本月初在393個地盤中已有378個復工，勞工復產率也有逾92%，武漢以外的售樓處亦已全數開放；武漢佔銷售額約4%，比重不大。

至於投資物業方面，酒店所受影響最大，入住率不高，預料旗下10家在營酒店業主利潤較去年的5億元下降三成。

商場2月零售額有較大跌幅，公司提供1.5個月租金減免，涉資10億元，截至上周日，租戶開業率94%，仍有500家被政府強制閉店當中，主要是戲院及教育機構，佔比少於20%，若撇除這些店舖，有98.6%商戶恢復營業；零售額及人流3月開始回升，6月有望與去年同期持平，第四季會有增長，相信全年租金收入能維持與去年持平或小幅上漲，明年則會有雙位數增長。寫字樓所受影響不太大，較去年同期少收1億元租金收入，但計及新投資項目，估計全年租金收入仍可升15%。

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