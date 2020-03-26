中國財經

A股午後維持偏軟，上證指數現跌13點。

上證指數現報2768點，跌13點或0.47%，最低見2753點，跌28點或1.01%，成交2033.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10168點，跌72點或0.7%，低見10112點，跌128點或1.25%，成交3268.18億元。

滬深300指數報3703點，跌18點或0.5%；創業板指數報1928點，跌9點或0.51%。

各板塊普遍疲弱，房地產、水泥股挫逾2%；石油、鋼鐵、電力股挫逾1%；化工、煤炭、金融、有色金屬股偏軟；半新股股靠穩。