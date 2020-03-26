中國財經

上證指數早段跌幅顯著收窄。

上證指數現報2780點，跌不足1點或0.02%，最低見2753點，挫28點或1.01%，成交1074.77億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10266點，升25點或0.25%，成交1786.04億元。

滬深300指數報3722點，升不足1點或0.01%；創業板指數報1946點，升8點或0.46%。

各板塊普遍向下，房地產、水泥、石油股挫逾1%；電力、金融、鋼鐵、煤炭、有色金屬股偏軟；半新股漲逾1%；化工股靠穩。