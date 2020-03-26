內地股市開市走低，上證指數低開19點。
上證指數開市報2761點，跌19點或0.71%；現報2756點，跌25點或0.9%。
深成指開市報10161點，跌79點或0.77%；現報10130點，跌110點或1.08%。
滬深300指數開市報3692點，跌29點或0.8%；創業板指數開市報1922點，跌15點或0.78%。
各板塊普遍走軟，房地產股跌逾2%；水泥股跌逾1%；鋼鐵、金融、化工、有色金屬、煤炭、電力、石油股偏軟；半新股靠穩。
今日 09:34 中國財經
內地股市開市走低，上證指數低開19點。
上證指數開市報2761點，跌19點或0.71%；現報2756點，跌25點或0.9%。
深成指開市報10161點，跌79點或0.77%；現報10130點，跌110點或1.08%。
滬深300指數開市報3692點，跌29點或0.8%；創業板指數開市報1922點，跌15點或0.78%。
各板塊普遍走軟，房地產股跌逾2%；水泥股跌逾1%；鋼鐵、金融、化工、有色金屬、煤炭、電力、石油股偏軟；半新股靠穩。
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