熱門：

今日 18:29 中國財經

浙江出台措施振消費 鼓勵杭州放寬汽車限購

浙江省政府新聞辦官方微信「浙江發布」稱，省辦公廳近日印發《提振消費促進經濟增長的實施意見》，加快釋放消費潛力，將新冠肺炎疫情對全省經濟發展的影響降到最低。

《意見》涉及16條提振消費的具體舉措，提出釋放城鄉汽車消費潛力。鼓勵杭州有序放寬汽車限購措施。

意見還提到，各地、各有關部門要將消費提振工作納入重要議事日程，加快研究制定發放消費券、旅遊券等消費提振政策措施，促進疫情後消費市場復甦。鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads