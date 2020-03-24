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浙江省政府新聞辦官方微信「浙江發布」稱，省辦公廳近日印發《提振消費促進經濟增長的實施意見》，加快釋放消費潛力，將新冠肺炎疫情對全省經濟發展的影響降到最低。

《意見》涉及16條提振消費的具體舉措，提出釋放城鄉汽車消費潛力。鼓勵杭州有序放寬汽車限購措施。

意見還提到，各地、各有關部門要將消費提振工作納入重要議事日程，加快研究制定發放消費券、旅遊券等消費提振政策措施，促進疫情後消費市場復甦。鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。