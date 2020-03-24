上證指數午後續升逾1%。
上證指數現報2692點，升32點或1.23%，最高見2722點，升62點或2.35%，成交1636.67億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9785點，升94點或0.97%，高見9945點，升254點或2.62%，成交2598.69億元。
滬深300指數報3584點，升54點或1.53%；創業板指數報1845點，升18點或1.01%。
各板塊普遍向好，有色金屬股升逾2%；水泥、金融、石油、煤炭股升逾1%；鋼鐵、電力、房地產、化工股靠穩；半新股偏軟。
今日 13:17 中國財經
上證指數午後續升逾1%。
上證指數現報2692點，升32點或1.23%，最高見2722點，升62點或2.35%，成交1636.67億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9785點，升94點或0.97%，高見9945點，升254點或2.62%，成交2598.69億元。
滬深300指數報3584點，升54點或1.53%；創業板指數報1845點，升18點或1.01%。
各板塊普遍向好，有色金屬股升逾2%；水泥、金融、石油、煤炭股升逾1%；鋼鐵、電力、房地產、化工股靠穩；半新股偏軟。
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