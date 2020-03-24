中國財經

中國汽車流通協會發布中國汽車經銷商庫存預警指數調查(VIA)，2月汽車經銷商庫存預警指數報81.2%，創2012年有相關調查以來的歷史新高。

調查顯示，2月中國汽車經銷商庫存預警指數遠遠高於警戒線，按月上升29.5個百分點，按年升27.7個百分點，主因是上月為新型肺炎疫情防控關鍵期，客流大幅減少和延遲開工，為汽車流通市場帶來巨大影響。

按各項分指數看，上月庫存指數為68.1%，按月升近22個百分點，反映庫存量大幅增加。而其他分指數按月均下降，且降幅很大，其中，市場需求指數急降27.9個百分點，至單位數的3.7%；平均日銷量指數下降28.2個百分點，至2.1%；經營狀況指數下降32.2個百分點至11.8%。

調查指，2月受疫情影響，經銷商延遲復工，消費者外出受限制，4S店在上半個月普遍停業，及至第3周開始陸續復工，復工率約50%，第4周復工率增至70%以上。由於需求慘淡，上月經銷商銷量呈斷崖式下降，庫存佔用資金回籠困難，資金壓力持續增加。

協會認為疫情對車市影響嚴重，2月全國乘用車市場零售量僅為去年同期的20%，按年下滑高達80%。在生產、生活秩序全面恢復前，新車銷售低迷的狀態仍將持續。在疫情平穩後，料買車需求將快速恢復。

調查顯示，2月下半月開始銷量緩慢恢復，預計本月銷量可回升到100萬輛，經銷商的庫存壓力將有所緩解。該協會稱，在做好疫情防護的前提下，經銷商需加大線上集客和線上的銷售推進工作，加快庫存消化和資金回籠，以將疫情損失降到最低。