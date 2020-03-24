A股早段維持升幅逾1%。
上證指數現報2701點，漲41點或1.55%，最高見2722點，漲62點或2.35%，成交1122.93億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9839點，漲147點或1.53%，高見9945點，漲254點或2.62%，成交1791.43億元。
滬深300指數報3597點，漲66點或1.89%；創業板指數報1859點，漲32點或1.79%。
各板塊全線走強，有色金屬、石油、金融股漲逾2%；水泥、煤炭、鋼鐵、化工股漲逾1%；電力、房地產股靠穩。
今日 10:41 中國財經
A股早段維持升幅逾1%。
上證指數現報2701點，漲41點或1.55%，最高見2722點，漲62點或2.35%，成交1122.93億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9839點，漲147點或1.53%，高見9945點，漲254點或2.62%，成交1791.43億元。
滬深300指數報3597點，漲66點或1.89%；創業板指數報1859點，漲32點或1.79%。
各板塊全線走強，有色金屬、石油、金融股漲逾2%；水泥、煤炭、鋼鐵、化工股漲逾1%；電力、房地產股靠穩。
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