中國財經

A股早段維持升幅逾1%。

上證指數現報2701點，漲41點或1.55%，最高見2722點，漲62點或2.35%，成交1122.93億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9839點，漲147點或1.53%，高見9945點，漲254點或2.62%，成交1791.43億元。

滬深300指數報3597點，漲66點或1.89%；創業板指數報1859點，漲32點或1.79%。

各板塊全線走強，有色金屬、石油、金融股漲逾2%；水泥、煤炭、鋼鐵、化工股漲逾1%；電力、房地產股靠穩。