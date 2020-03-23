中國財經

新冠肺炎疫情影響全球經濟，國家發改委認為，疫情讓中國更加認識訊息技術深度融合，與數字化轉型所帶來的巨大效益，數字經濟將成為拉動經濟增長的一個重要引擎。

發改委副秘書長高杲指出，今年首兩個月，社會消費品零售總額下滑較多，但實物商品網上零售額仍有增長，佔社會消費品零售總額比重按年提高5個百分點，訊息服務業的生產指數增長3.8%。

發改委高技術司司長伍浩表示，大數據、遠程醫療、電子商務、移動支付等，為疫情防控和復工復產都發揮了巨大作用，現在又出現了雲辦公、健康碼、在線教育等流行語。發改委認為，未來一段時期，數字經濟將成為拉動經濟增長的一個重要引擎，各行各業的數字化轉型步伐將大大加快。

高杲又稱，疫情期間，各地區各部門推動線上線下融合快速發展，鼓勵共享經濟、平台經濟，促進線上問診、雲辦公、在線授課、無接觸配送等新模式快速發展，協助疫情防控，保障居民生活，幫助中小微企業脫困、穩定就業。

發改委表示，將持續深入推進互聯網+行動，加快數字經濟創新發展試驗區建設，積極運用中央預算內投資等各方面資金，加強包括5G、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設，推進大數據、雲計算、人工智能、物聯網等技術的集成創新和融合運用，加快培育一批吸納就業能力強的數字經濟產業，加快改造傳統產業，促進平台經濟、共享經濟持續健康發展，培育更多的經濟和就業新增長點。