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今日 15:04 中國財經

內銀抗擊疫情信貸支持超1.8萬億人幣

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中國銀保監副主席周亮於國新辦新聞發布會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，金融業全力保障金融的服務沒有中斷，銀行業機構為抗擊疫情提供的信貸支持，已經超過1.8萬億元(人民幣．下同)。

他說，自1月25日以來，兩成的中小微企業的到期貸款本息，已經獲安排延期支付。在1月至2月，新增製造業貸款額度增加2500億元，明顯的高於上年的同期增幅。

據統計，除湖北以外，全國的銀行網點的復工率達到95%，保險網點的復工率超過97%。同時，線上和線下金融服務也開展得非常靈活。

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