中國財經

人民銀行副行長陳雨露表示，預計疫情對通脹影響還會持續一段時間，但中國不存在長期通脹或通縮的基礎，預計二三四季度物價逐步下降。

陳雨露稱，去年內地通脹率為2.9%，是受豬肉等食品供應不足的結構性因素影響，而上月的居民消費價格指數(CPI)按年升5.2%。除結構性因素外，還受疫情對供應的影響，具有階段性上漲的特徵。

他指出，疫情對供給和通脹的影響，短期可能持續一段時間，但隨着疫情防控形勢持續向好，國民經濟復工復產有序推進，生產會逐漸跟上，商品供給正逐步改善。