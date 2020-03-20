中國財經

中央紀委國家監委日前對中信銀行(00998)前行長孫德順嚴重違紀違法問題進行立案審查調查，並決定給予開除黨籍處分。

經查，孫德順嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，系金融領域腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣、數額特別巨大的典型，應予嚴肅處理。

經中央紀委常委會會議研究，決定給予孫德順開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。