中國財經

外電報道，中國有將近一半的上市消費業公司沒有足夠的現金再支撐6個月。

外電引述數據及50家上市公司報告指出，由於新型冠狀病毒疫情肆虐，消費者不願出門，餐館經營環境遭受最大衝擊，約60%業者無法負擔勞力和租金成本。

數據顯示，在珠寶和服飾公司中，除非需求急劇反彈，否則將近一半沒有足夠的現金可以維持營運6個月。

雖然內地新增確診個案連日減少，多間零售商已在低風險地區恢復營業，但需求似乎不太可能迅速回升。另外，中國工廠已恢復生產，但隨着全球疫情大流行，中國零售和服務業呈V型復甦的希望已經減弱。