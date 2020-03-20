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今日 10:29 中國財經

中國傳推數萬億刺激措施 或下調GDP目標

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面對新冠肺炎全球大流行帶來的衝擊，中國經濟或出現收縮，中國據報將推出數萬億元人民幣財政刺激措施，以重振經濟，計劃中的增長目標或會下調。

路透引述4位政策消息人士透露，增加的支出將以2.8萬億元(人民幣‧下同)地方政府特別債券作為支持，旨在刺激基礎設施投資。全國預算赤字與國內生產總值(GDP)之比可能升至創紀錄水平。

中國去年經濟增長6.1%，創近30年來低。隨着疫情的爆發和嚴格的控制措施嚴重干擾商業活動，今年中國經濟前景變得更黯淡。消息人士稱，鑑於疫情的長期影響，北京方面可能不得不下調今年的經濟增長目標。中國領導人正考慮顧問們提出的建議，將經濟增長目標下調至5%。

消息人士表示，當經濟遭受重大衝擊時，鑑於貨幣政策的效果有限，有必要加大財政政策支持力度。增加支出可能會將今年的預算赤字與GDP的比率推高至3.5%，高於去年的2.8%。

據悉，人民銀行可能進一步下調銀行存款準備金率和利率，以幫助刺激貸款，降低企業的融資成本。而地方政府將被允許發行更多的特種債券，與去年的2.15萬億元相比，今年或達到2.5至2.8萬億元。

消息人士表示，由於刺激高槓桿經濟的空間有限，中國領導人可能不得不因應疫情影響而降低今年的計劃增長目標。政策顧問們提出的修訂目標是5%至5.5%，或5%左右，而原計劃的目標是6%左右，但目前看來是遙不可及。

任何目標修訂都將由最高領導人在年度兩會前決定。會議原定於3月5日召開，但因疫情而推遲。兩名參與籌備工作的消息人士稱，中國暫定計劃在4月底或5月初召開兩會，因中國新冠病毒新增病例數大幅下降。

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