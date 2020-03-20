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今日 10:03 中國財經

中國3月LPR與上月持平

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中國人民銀行公布3月LPR(貸款市場報價利率)報價顯示，一年期為4.05厘，五年期以上品種利率4.75厘，均與上次持平。

面對新冠肺炎全球大流行帶來的劇烈衝擊，美聯儲大幅加碼寬鬆政策，減息並重啟量化寬鬆，不過人行公開市場周一進行的MLF利率意外未調整。

為應對疫情的衝擊，人行2月先後下調公開市場逆回購和MLF利率，7天逆回購和一年MLF利率先後調降10個基點至2.4厘和3.15厘；當月的LPR也非對稱下調，其中一年期降10個基點至4.05厘，五年期以上品種降5個基點至4.75厘。

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