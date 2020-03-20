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美國確診個案兩日倍翻 累積增至逾一萬宗

意大利累積3405人死於新冠肺炎，首次多過中國的3249人。美國方面，確診個案兩日來倍翻，累積增至逾一萬宗，報13795宗，有207人死。

特朗普歸咎美國肺疫蔓延:因中國未盡早通報



美國總統特朗普再提「中國病毒」(Chinese Virus)字眼，將美國疫情蔓延歸咎於中國未盡早通報，稱全世界付出高昂代價。

歐央行向銀行提供1150億歐羅



歐洲央行在為期3年長期貸款安排中，撥1150億歐羅超低息資金予銀行。另外，英倫銀行緊急減息0.15厘，基準利率降至0.1厘；同時擴大買債規模2000億英鎊。

紐約期油收市飆近24% 單日升幅破紀錄



多國央行推措施救經濟，加上俄羅斯希望油價回升，消息推動紐約期油收市升23.8%，創歷來最大單日升幅。布蘭特期油升14.4%。

科技股造好 道指收市反彈逾百點



美股周四市況波動，早段因新冠肺炎疫情引發的恐慌情緒籠罩，道指曾挫721點，隨後英國減息放水，道指一度反覆漲543點，收市仍升188點或0.95%。標指收市漲0.47%。納指曾飆5%，收市漲2.30%；Facebook和Netflix股價分別升逾4%至5%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申請失業救濟人數28.1萬人，增加7萬，市場預期22萬。

￭ 美國國務院提升旅遊警告級別至最高的第四級，籲國民不要到國外旅行。

￭ 聯儲局與另外9家央行建立臨時的美元流動性互換安排。

￭ 里士滿聯儲總裁Thomas Barkin：聯儲局應確保市場流動性充裕。

￭ Tesla因肺疫暫停加州裝配廠及紐約廠房運作；市後股價跌5%。

￭ 召車軟件商Uber披露，手頭現金至少有40億美元，有能力應對疫情衝擊。

￭ 美滙尾市升1.52%，報102.7。日圓兌美元跌2.33%，英鎊先升1.6%後插0.8%。

￭ 紐約期金早段續跌1.2%，收市轉漲0.09%，每盎斯報1479.3美元。

￭ 勞力士17日起關閉瑞士所有錶廠10天。巴塞爾及日內瓦鐘錶展今年取銷。

￭ 歐股反覆，英法德三大市場分別高收1.4%、2.68%、2%。

￭ 南非央行主要貸款利率降1厘，至5.25厘。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報22200點，較昨日恒指收市高水491點。

￭ ADR港股比例指數報22056點，較港收市高347點。

￭ 澳門向所有海外國家或屬地發出二級旅遊警示，籲居民避免非必要外遊。

￭ 會德豐地產將軍澳OCEAN MARINI周六次輪銷售102伙，暫超購21.5倍。

￭ 小米(01810)總裁王翔：80%供應鏈已復工。

￭ 京信通信(02342)全年轉賺1.52億元，末期息1.2仙。

￭ 香港小輪(00050)全年盈利按年減少60.42%，末期息28仙。

￭ 三寶科技(01708)以4.38億人民幣售間接附屬南京動邦60.33%股權。