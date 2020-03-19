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中國商務部表示，新冠肺炎疫情在全球蔓延，今後一段時間內，外貿企業可能將遇到外需不振、訂單減少等問題，將重點運用世貿規則允許的財稅、金融、出口信保等手段，支持外貿企業保市場、保訂單。

商務部外貿司一級巡視員江帆稱，中國外貿發展的韌性足、餘地大，長期向好和對外開放的趨勢不會改變，完全有信心穩住外貿基本盤。

她指出，隨着一系列復工復產政策逐步落地見效，全國重點外貿企業復工呈現加速恢復態勢。據統計，除湖北外，全國66.7%的重點外貿企業復產率超過70%。

商務部市場建設司司長朱小良指出，截至本周一，全國生活服務企業復工率超過60%，但與製造業復工速度有一定差距。商務部正在會同相關部門研究對生活服務業分區分級分類復工的通知，排除復工營業的不合理限制，支持生活服務企業加速復工，近期即將印發。

外資司副司長葉威表示，目前疫情已經波及全球100多個國家和地區，將不可避免的對跨國投資造成影響，疫情可能會導致全球跨國直接投資總量萎縮。總體看，中國經濟長期向好的基本發展趨勢不會變，超大市場規模的強大磁吸力不會變，中國在產業配套、人力資源、基礎設施等方面的綜合競爭優勢不會變，外國投資者長期在華投資經營的預期和信心不會變。