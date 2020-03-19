中國財經

上證指數跌幅收窄，創業板倒升。

上證指數現報2703點，跌25點或0.93%，最低見2646點，挫81點或3%，成交2732.71億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10004點，跌25點或0.25%，低見9719點，挫310點或3.09%，成交4035.91億元。

滬深300指數報3590點，挫45點或1.26%；創業板指數報1893點，升6點或0.33%。

各板塊個別發展，煤炭、金融、房地產、水泥、石油股挫逾1%；有色金屬、電力股偏軟；鋼鐵、化工股靠穩。