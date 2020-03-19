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今日 13:13 中國財經

滬深股市午後齊挫逾2%

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A股午後持續下滑，上證指數及深成指雙雙挫逾2%。

上證指數現報2660點，挫68點或2.51%，最低見2646點，挫81點或3%，成交2077.2億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9782點，挫247點或2.46%，低見9719點，挫310點或3.09%，成交3066.91億元。

滬深300指數報3521點，挫115點或3.16%；創業板指數報1851點，挫35點或1.86%。

各板塊幾乎全線走跌，金融、房地產、水泥、煤炭、石油股跌逾2%；有色金屬、電力股跌逾1%；鋼鐵、化工股偏軟。

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