人民幣滙價下跌，離岸人民幣(CNH)跌穿7.1。
人民幣兌美元跌穿7.1，低見7.1079，大跌逾300點子，是2019年10月以來首見，截至上午10時43分，報7.1002，跌逾200點。
在岸價低見7.0741，較上日下午4時30收市，大跌481點子。截至上午10時43分，在岸價報7.0671，較上日下午4時30收市，大跌411點子；較上日晚上11時30分收市，跌206點子。
人民幣中間價連跌三日，兌美元中間價報7.0522，較上日下調194點子或0.28%，逾4個半月低。
今日 10:56 中國財經
人民幣滙價下跌，離岸人民幣(CNH)跌穿7.1。
人民幣兌美元跌穿7.1，低見7.1079，大跌逾300點子，是2019年10月以來首見，截至上午10時43分，報7.1002，跌逾200點。
在岸價低見7.0741，較上日下午4時30收市，大跌481點子。截至上午10時43分，在岸價報7.0671，較上日下午4時30收市，大跌411點子；較上日晚上11時30分收市，跌206點子。
人民幣中間價連跌三日，兌美元中間價報7.0522，較上日下調194點子或0.28%，逾4個半月低。
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