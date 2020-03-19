中國財經

A股早段跌幅擴大，上證指數挫逾1%，跌穿2700點。

上證指數現報2799點，挫29點或1.08%，最低見2690點，挫37點或1.39%，成交995.14億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9961點，跌67點或0.67%，最低見9917點，挫112點或1.12%，成交1548.96億元。

滬深300指數報3588點，挫47點或1.3%；創業板指數報1885點，跌1點或0.06%。

各板塊普遍走弱，金融、石油股挫逾1%；房地產、煤炭、有色金屬、水泥、電力、化工、鋼鐵股偏軟；半新股靠穩。