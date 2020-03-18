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今日 16:06 中國財經

瑞銀一周兩度削中國GDP預測 今年難保2%

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新型肺炎疫情衝擊中國經濟，瑞銀再度下調內地今年國內生產總值(GDP)增速，由約一周前估計的4.8%大削至1.5%，意味有機會未能保2%。

瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤預測，中國今年GDP增速將降至1.5%，已計及第二季至第四季被抑制需求的釋放，以及工廠全面復工，並也考慮規模超過GDP 2%的財政政策支持、貨幣信貸政策進一步寬鬆等因素。她對上一次調降中國GDP增速是3月11日，當時將全年GDP增速由2月初預測的5.4%降至4.8%。

瑞銀指出，貨幣政策雖有助於確保企業和市場平穩運作，但對於紓緩疫情和外遊限制影響、刺激增長的作用比較有限。

汪濤稱，受疫情影響，中國經濟疲弱前所未見，有兩大因素拖累中國經濟增速，其一是內地全面停工，重創今年首兩個月的經濟活動，即使現正加速復工，但3月經濟活動仍未完全恢復常態，首季GDP增速恐大幅低於預期。

她續指出，另一因素是疫情向全球蔓延，環球經濟惡化，或拖累中國復甦步伐，隨着歐美經濟的負面影響浮現，需求或大幅轉弱，影響中國出口。

報告稱，如果中國財政支援力度或樓市反彈高於預期，經濟增速或會更高，但這種可能性較低，即使在較樂觀情景下，今年經濟增速不太可能超過3%。

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