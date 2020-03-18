中國財經

A股午後繼續造好，創業板升逾2%。

上證指數現報2799點，升19點或0.71%，最高見2815點，升36點或1.3%，成交1589.23億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10390點，升187點或1.84%，高見10479點，升277點或2.72%，成交3144.01億元。

滬深300指數報3746點，升36點或1%；創業板指數報1959點，升42點或2.19%。

各板塊全線呈強，水泥股升逾3%；化工、煤炭股升逾2%；鋼鐵、電力、房地產、有色金屬股升逾1%；金融、石油股靠穩。