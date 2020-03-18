A股午後繼續造好，創業板升逾2%。
上證指數現報2799點，升19點或0.71%，最高見2815點，升36點或1.3%，成交1589.23億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10390點，升187點或1.84%，高見10479點，升277點或2.72%，成交3144.01億元。
滬深300指數報3746點，升36點或1%；創業板指數報1959點，升42點或2.19%。
各板塊全線呈強，水泥股升逾3%；化工、煤炭股升逾2%；鋼鐵、電力、房地產、有色金屬股升逾1%；金融、石油股靠穩。
今日 13:16 中國財經
A股午後繼續造好，創業板升逾2%。
上證指數現報2799點，升19點或0.71%，最高見2815點，升36點或1.3%，成交1589.23億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10390點，升187點或1.84%，高見10479點，升277點或2.72%，成交3144.01億元。
滬深300指數報3746點，升36點或1%；創業板指數報1959點，升42點或2.19%。
各板塊全線呈強，水泥股升逾3%；化工、煤炭股升逾2%；鋼鐵、電力、房地產、有色金屬股升逾1%；金融、石油股靠穩。
|下一篇：
|貝萊德:亞洲和新興市場股票面臨更大拋壓
|上一篇：
|郭家麒促政府盡快讓回港留學生做測試