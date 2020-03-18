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白宮救經濟政策漸明確 努欽:即時向美國國民派錢



美國總統特朗普政府的抗疫救經濟措施見眉目，規模或由8500億美元增至1萬億，白宮兩周內向部分公民派發1000美元。監管機構也計劃放寬銀行流動性，聯儲局則推出措施幫助企業短期融資。

歐盟領袖同意封關抗疫



德國總理默克爾稱，因應疫情，歐盟將關閉邊境30天，非歐盟旅客被限制入境30日，德國即時執行相關措施。區內人口仍獲准流動，來自歐洲自貿區國家及英國旅客獲豁免管制。

特朗普尋求萬億救經濟 道指收市彈千點



美歐等多國央行續放水緩和疫情衝擊，道指周二高開，曾倒跌306點，失2萬點關，收市仍攀升1048點或5.20%，標指漲6%，納指揚6.23%。英特爾升13%，微軟和IBM都攀高約8%。波音再跌4%，盤中插水近22%。

反制美國 中國吊銷《華日》等報內地及港澳記者證



針對美國打壓中國媒體駐美機構，中方實施反制，吊銷《華爾街日報》等美國記者在內地及港澳採訪證。

外圍焦點簡訊

￭ 美國確診新冠肺炎人數增至5145人，為一周前5倍，至少91人死。

￭ 標普評級：今年全球經濟將陷衰退，未來12個月美企違約率或逾10%。

￭ 美國商務部2月零售銷售額按月跌0.5%。聯儲局2月工業生產按月升0.6%，高於預測。

￭ FedEx上季業績勝預期，因疫情撤回2020年盈利預測。

￭ 美滙指數彈上3年高位，尾段升1.54%至99.58。日圓兌美元挫1.42%，英鎊跌1.94%，歐羅下滑1.75%。

￭ 紐約期金彈2.6%，每盎斯收報1525.8美元。

￭ 沙地能源部：未來幾個月原油出口增至逾每日1000萬桶。

￭ 紐約期油收市挫6.1%，布蘭特期油下滑4.4%，每桶報28.73美元。

￭ 意大利新增345人死於新冠肺炎，累積增至2503人；確診增加3526人，累積至31506人。

￭ 歐央行向銀行投放1090億歐羅第一期臨時資金。

￭ 泛歐Stoxx 600曾飆3.71%，收市揚2.26%。英、法、德國股市升2.25%至2.84%。

￭ 人民銀行：運用再貸款再貼現支持復工復產。

港府對所有海外國家發紅色外遊警示



港府基於公共衞生考慮，對內地、澳門及台灣以外所有國家或屬地發紅色外遊警示。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報23280點，較昨日恒指收市高水16點。

￭ ADR港股比例指數報23290點，較港高26點。

￭ 曾對新冠病毒呈弱陽性反應的松鼠狗死亡，早前確診的馬主周巧兒不願為狗隻驗屍確定死因。

￭ 方正(00418)料全年虧損不少於2.25億元。

￭ 復星旅遊文化(01992)全年盈利增97.35%，末期息2港仙。

￭ 通達集團(00698)全年盈利跌26.03%，末期息0.05仙。

￭ 通達宏泰(02363)全年虧損6812.1萬元，每股虧損36.02仙；不派末期息。

￭ 萬科企業(02202)全年淨利潤按年增15.1%，末期息1.045元人民幣。

￭ 長江生命科技(00775)全年盈利跌30.9%，末期息每股1仙。

￭ 泰山石化(01192)料全年轉賺不少於約15億元。

￭ 雅生活(03319)全年盈利增53.64%；派末期息22.5分人民幣，特別股息22.5分。

￭ 澳優(01717)全年盈利增38.31%，末期息22港仙。