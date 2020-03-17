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今日 18:57 中國財經

銀保監:內銀不良貸款率升至2.08%

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中國銀保監會公布，2月末，銀行業金融機構不良貸款餘額3.3萬億元(人民幣‧下同)，不良貸款率2.08%，較上月上升0.05個百分點。

中證網引述銀保監會稱，2月末，銀行業金融機構關注類貸款餘額5.8萬億元，關注貸款率環比上升0.17個百分點。這主要是受新冠肺炎疫情因素影響，部分地區個人住房抵押貸款和信用卡貸款等未按時還款計入關注類貸款所致。

數據顯示，截至2月末，商業銀行撥備覆蓋率181.3%，貸款撥備率3.58%，較年初上升0.04個百分點。

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