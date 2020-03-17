A股午後下滑，深成指跌1%。
上證指數現報2766點，跌22點或0.82%，最低見2715點，挫74點或2.65%，成交2773.56億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10149點，跌103點或1.01%，低見9885點，挫367點或3.58%，成交4282.06億元。
滬深300指數報3691點，跌36點或0.98%；創業板指數報1906點，跌4點或0.21%。
各板塊普遍走跌，石油股跌逾2%；有色金屬、房地產股跌逾1%；水泥、金融、鋼鐵、電力、化工、煤炭股偏軟。
今日 14:16 中國財經
A股午後下滑，深成指跌1%。
上證指數現報2766點，跌22點或0.82%，最低見2715點，挫74點或2.65%，成交2773.56億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10149點，跌103點或1.01%，低見9885點，挫367點或3.58%，成交4282.06億元。
滬深300指數報3691點，跌36點或0.98%；創業板指數報1906點，跌4點或0.21%。
各板塊普遍走跌，石油股跌逾2%；有色金屬、房地產股跌逾1%；水泥、金融、鋼鐵、電力、化工、煤炭股偏軟。
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