中國財經

外電報道，富時羅素稱，中國A股和沙地阿拉伯最後一批納入指數分成兩步實施，這樣對市場參與者帶來的風險可能會大幅下降。

分成兩步實施，即最後一批納入規模的四分之一在今年3月實施，剩餘四分之三將與今年6月的指數評估一道實施。