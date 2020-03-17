中國財經

中國人民銀行原調查統計司司長盛松成表示，中國經濟今年至少要達到5.6%才能實現翻一番，這個目標如果沒有疫情不會有什麼問題，但在疫情下，5.6%是不容易實現的。

現任上海市人民政府參事的盛松成接受外電專訪時指出，中國要實現今年全面小康目標所需的經濟增長率將面臨挑戰，財政應該放開3%的赤字率限定，通過提高赤字的方式刺激經濟。

他又認為，企業停工或半停工使員工收入下降，隱性失業比較普遍。這不僅令即期消費減少，對未來3、5個月、甚至更長時期的消費也會有影響；建議將個人所得稅的減稅事項再度提上議事日程。

自從疫情爆發以來，人民銀行在2月將政策利率調降10個基點，本周定向降準措施生效，釋放5500億元人民幣資金，但面對聯儲局3月來引領的全球央行減息潮，周一人民銀行進行了MLF操作，出乎市場意外並未跟隨減息。

盛松成稱，本輪刺激經濟的手段主要靠財政政策，貨幣政策僅是輔助。從2月份金融數據來看，貨幣供應量再大量增加，可能會造成資產價格泡沫，資金可能會到股市和房地產市場，反而到實體經濟不多。即使是定向的寬鬆，也很難控制小微企業拿到貸款後的資金投放。

他認為，財政政策通過短期刺激手段將經濟刺激上去後，稅基就大了，財政收入後續會相應增加，相信今年基建投資一定大幅上升，房地產投資也不會差，已看到很多土地開始在賣了。