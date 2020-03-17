A股早段由升轉跌逾1%。
上證指數現報2751點，挫38點或1.37%，最低見2715點，挫74點或2.65%，成交1706.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10074點，挫179點或1.75%，低見9885點，挫367點或3.58%，成交2687.77億元。
滬深300指數報3673點，挫54點或1.45%；創業板指數報1883點，挫27點或1.44%。
各板塊全線向下，石油、房地產、有色金屬股挫逾2%；水泥、鋼鐵、化工股挫逾1%；電力、煤炭、金融股則偏軟。
今日 10:41 中國財經
A股早段由升轉跌逾1%。
上證指數現報2751點，挫38點或1.37%，最低見2715點，挫74點或2.65%，成交1706.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10074點，挫179點或1.75%，低見9885點，挫367點或3.58%，成交2687.77億元。
滬深300指數報3673點，挫54點或1.45%；創業板指數報1883點，挫27點或1.44%。
各板塊全線向下，石油、房地產、有色金屬股挫逾2%；水泥、鋼鐵、化工股挫逾1%；電力、煤炭、金融股則偏軟。
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