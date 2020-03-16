中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)窄幅上落，收市跌48點子，最低見7.0084。

人民幣兌美元在岸價收報6.9974，較上日(13日)下午4時30分收報6.9926，跌48點子或0.07%；較晚上11時30分最後成交價7.0088，走強114點子。

離岸價(CNH)早段則一度跌穿7.03，低見7.0356，截至香港時間下午5時45分，離岸價報7.0155，在岸價報7.0038。

官方今日開出的中間價報7.0018，較上日報7.0033，上調15點子或0.02%，終止四連跌。

交易員指出，聯儲局稍早前意外繼續大幅減息，並沒有安撫市場，反而加大了市場不安，不過人民幣整體表現仍偏強。

另有交易員認為，相對聯儲局的大手筆寬鬆，中國人民銀行反應明顯淡定，一方面中國扛過疫情爆發的最艱難時刻，給了市場信心，另一方面人民幣資產配置價值仍相對較高，全球寬鬆也可能帶來資金流入；中國公布欠佳的首兩個月經濟運行數據，但人民幣總體表現平穩。

受新冠肺炎疫情衝擊，中國首兩個月工業增加值按年跌13.5%，零售增速及固定資產投資更分別挫20.5%及24.5%，均遠遜於市場預期，並創下歷史新低。分析認為，此次新冠肺炎疫情帶來巨大負面衝擊在改革開放以來的歷史上是非常罕見的，目前復工復產有序推進，3月經濟數據會有反彈，但疫情在全球快速蔓延可能會帶來二次衝擊，第一季中國經濟大概率負增長。

另外，人民銀行今日實施定向降準，釋放長期資金5500億元。人行今日亦開展1000億元MLF操作，期限一年，利率未做調整，持穩在3.15厘。據此計算，人行公開市場單日全口徑淨投放1000億元。