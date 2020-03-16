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今日 15:57 中國財經

摩根資管料內地寬鬆政策未來數月升級

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摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，由於新冠肺炎疫情的影響，中國前兩個月的經濟活動數據大幅下行。首當其沖的是消費數據。針對疫情的隔離措施導致春節期間的消費旺季被錯過，因而社會消費品零售總額按年下降20.5%。同時，大面積的限工限產措施，也造成製造業和投資活動的收縮，工業增加值和固定資產投資分別按年下降13.5%和24.5%。

朱超平指出，由於大範圍的限工限產措施持續至3月上旬，全面復工復產可能在3月底左右才能基本實現。因此，3月份的經濟數據將維持弱勢，一季度GDP增長率可能出現負增長。同時，由於疫情在境外擴散的形勢惡化，且各國採取了更為嚴格的防控措施，中國經濟將面臨外部需求持續下行的壓力。此前市場廣泛預期，中國經濟將在二季度開始走出「V型」反轉，但來自外部的經濟壓力可能迫使市場下調經濟展望，這有可能影響國內的資產價格。

他續稱，在政策層面，貨幣和財政寬鬆措施，可能在未來幾個月進一步升級，以應對外需走弱的影響。此前，基於「V型」反轉的預期，貨幣和財政政策傾向於定向支持措施，主要目標是為受到疫情影響的中小企業提供流動性，支持其應對由於疫情造成的收入下滑和現金流困難。在外部經濟風險持續上升的情況下，貨幣和財政政策的力度可能進一步加大，而且從定向支持政策擴展到更廣泛的範圍。在聯儲局實施零利率政策後，中國進行進一步寬鬆的空間也將更大。

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